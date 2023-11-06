В Силах ПВО назвали количество сбитых дронов и ракет этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: из открытых источников

Сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине несколько видов ракет и 22 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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В ведомстве рассказали, что с 20:00 вечера 5 ноября до полуночи 6 ноября оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами.

В общем, выпущено по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства с части оккупированной Херсонской области. Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма. А из района мыса Чауда (Крым) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА Shahed-136/131.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены 15 ударных БпЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. Травмированные имеют осколочные ранения.

Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.