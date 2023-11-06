У Силах ППО назвали кількість збитих дронів та ракет цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вночі окупанти випустили по Україні кілька видів ракет та 22 ударних дрони типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 15 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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У відомстві розповіли, що з 20:00 вечора 5 листопада до опівночі 6 листопада окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Загалом, було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму. А з району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.