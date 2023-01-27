Россияне проверяют линии электропередач на ЗАЭС - сводка Гнештаба

В Скадовске оккупационные власти проводят перепись, а в Энергодаре проверяют линии электроснабжения, — Генштаб
Россияне продолжают “наводить порядки” на оккупированных территориях. Так, в Энергодаре они создают комиссию для проверки линии электропередач, а в Скадовске проводят перепись и конфискуют имущество.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Ситуация в Энергодаре и Скадовске
В сообщении Генштаба говорится, что со 2 февраля, враг создает на ЗАЭС комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в рф.
В Скадовске несколько иная проблема. По сведениям Генштаба ВСУ, на оккупированной территории Железного порта Скадовского района Херсонской области российская так называемая "администрация" осуществляет перепись. Также россияне проводят конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны).
Напомним, что 18 января миссия МАГАТЭ завершила размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях — Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской.
На следующий день, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украинский лидер поблагодарил Гросси за положительное решение о размещении инспекторов агентства на украинских АЭС.
На Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими агрессорами в начале полномасштабной войны, постоянная миссия МАГАТЭ работает еще с сентября 2022 года.
С того же времени с участием МАГАТЭ ведутся переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной сейчас россиянами.
МИД Украины отмечает, что Киев и МАГАТЭ "шаг за шагом" двигаются к установлению зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.