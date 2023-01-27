Росіяни перевіряють лінії електропередач на ЗАЕС - зведення Гнештабу

Росіяни на ЗАЕС

Росіяни продовжують наводити порядки на окупованих територіях. Так, в Енергодарі вони створюють комісію для перевірки лінії електропередач, а в Скадовську проводять перепис та конфіскують майно.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація в Енергодарі та Скадовську

У повідомленні Генштабу йдеться, що з 2 лютого, ворог створює на ЗАЕС комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до росії.

У Скадовську дещо інша проблема. За даними Генштабу ЗСУ, на окупованій території Залізного порту Скадовського району Херсонської області російська так звана "адміністрація" здійснює перепис. Також росіяни проводять конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

Нагадаємо, що 18 січня місія МАГАТЕ завершила розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях — Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській.

Наступного дня, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Український лідер подякував Гроссі за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів агентства на українських АЕС.

Додамо, що на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими агресорами на початку повномасштабної війни, постійна місія МАГАТЕ працює ще з вересня 2022 року.

З того ж часу за участю МАГАТЕ ведуться перемовини про створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована росіянами.

МЗС України зазначає, що Київ та МАГАТЕ "крок за кроком" рухаються до встановлення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.