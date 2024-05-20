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В США окончательно определились, что делать с российскими активами

20 мая 2024 02:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько замороженных активов России в США
Здание Госдепа США. Фото иллюстративное: ALASTAIR PIKE/AFP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Государственном департаменте намерены конфисковать российские активы в США в пользу Украины. Активы страны-агрессора, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в Госдепе США.

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Еще в апреле этого года Конгресс США одобрил закон, разрешающий администрации США конфисковать замороженные на американской территории активы России.

"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться. Мы работаем с партнерами из "Группы семи", чтобы обеспечить использование замороженных суверенных активов РФ для компенсации ущерба, который Путин продолжает наносить Украине", — говорится в сообщении Государственного департамента.

Госдеп США хочет конфисковать российские активы в пользу Украины
Скриншот Twitter/Department of State

Также мы сообщали, что в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро.

Напомним, арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и счета, принадлежащие Deutsche Bank.

США
война
Украина
активы
конфискация
Россия

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