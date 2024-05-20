Сколько замороженных активов России в США

Здание Госдепа США. Фото иллюстративное: ALASTAIR PIKE/AFP

В Государственном департаменте намерены конфисковать российские активы в США в пользу Украины. Активы страны-агрессора, замороженные в Соединенных Штатах, оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов.

Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в Госдепе США.

Читайте также:

Конфискованные средства можно потратить на помощь Украине

Еще в апреле этого года Конгресс США одобрил закон, разрешающий администрации США конфисковать замороженные на американской территории активы России.

"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться. Мы работаем с партнерами из "Группы семи", чтобы обеспечить использование замороженных суверенных активов РФ для компенсации ущерба, который Путин продолжает наносить Украине", — говорится в сообщении Государственного департамента.

Скриншот Twitter/Department of State

Также мы сообщали, что в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро.

Напомним, арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и счета, принадлежащие Deutsche Bank.