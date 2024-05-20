Скільки заморожених активів Росії у США

Будівля Держдепу США. Фото ілюстративне: ALASTAIR PIKE/AFP

У Державному департаменті збираються конфіскувати російські активи у США на користь України. Активи країни-агресора, заморожені у Сполучених Штатах, оцінюються приблизно у 5 млрд дол.

Про це у неділю, 19 травня, повідомили у Держдепі США.

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Ще у квітні цього року Конгрес США схвалив закон, який дозволяє адміністрації США конфіскувати заморожені на американській території активи Росії.

"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з "Групи семи", щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні", — зазначено у дописі Державного департаменту.

Скриншот Twitter/Department of State

Також ми повідомляли, що у Німеччині наразі заморожено російські активи на суму 3,95 мільярда євро.

Нагадаємо, арбітражний суд Санкт-Петербурга наклав арешт на нерухомість, цінні папери та рахунки, що належать Deutsche Bank.