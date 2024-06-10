Украина уже воспользовалась разрешением США наносить удары по России — Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские бойцы уже воспользовались частичным разрешением его страны наносить удары по военным объектам на территории России. Он назвал решение дать это разрешение "здравым смыслом".

Об этом Джейк Салливан рассказал в интервью CBS, обнародованном в воскресенье, 9 июня.

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"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. — Ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла — не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", — отметил Салливан.

По его словам, США и дальше поддерживают Украину в отпоре российской агрессии.

"И одно дело, которое я отмечу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе", — добавил советник американского президента.

Напомним, президент США Джо Байден заверил, что Украина не использует американское оружие для ударов по Москве или Кремлю. По его словам, США не санкционируют удары дальностью более 200 миль вглубь России.

Также Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 225 миллионов долларов. Известно, какое оружие в него вошло.