Україна вже скористалась дозволом США завдавати ударів по Росії — Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що українські бійці вже скористалась частковим дозволом його країни завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Він назвав рішення дати цей дозвіл "здоровим глуздом".

Про це Джейк Салліван розповів в інтерв'ю CBS, оприлюдненому в неділю, 9 червня.

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"Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни. — Ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу — не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях", — зазначив Салліван.

За його словами, США й надалі підтримують Україну у відсічі російській агресії.

"І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі", — додав радник американського президента.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запевнив, що Україна не використає американську зброю для ударів по Москві чи Кремлю. За його словами, США не санкціонують удари дальністю понад 200 миль вглиб Росії.

Також Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні, вартість якого становить 225 мільйонів доларів. Відомо, яка зброя до нього увійшла.