В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ
26 апреля 2023 05:05
Проект резолюции был представлен на Капитолийском холме. Фото: Facebook
В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".
Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.
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В проекте резолюции отмечается, что Палата представителей США:
- подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила вторжение РФ и восстановила свои международно признанные границы в 1991 году;
- считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институций, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;
- заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:
- выплату РФ репараций Украины;
- помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
- привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;
- восстановить справедливость для жертв преступлений, совершаемых РФ во время ее вторжения.
Напомним, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.