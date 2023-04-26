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В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

26 апреля 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ
Проект резолюции был представлен на Капитолийском холме. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

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В проекте резолюции отмечается, что Палата представителей США:

  • подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила вторжение РФ и восстановила свои международно признанные границы в 1991 году;
  • считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институций, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;
  • заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:
  1. выплату РФ репараций Украины;
  2. помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
  3. привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну;
  4. восстановить справедливость для жертв преступлений, совершаемых РФ во время ее вторжения.

Напомним, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.

 

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