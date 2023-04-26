В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

Проект резолюции был представлен на Капитолийском холме. Фото: Facebook

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

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В проекте резолюции отмечается, что Палата представителей США:

подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина победила вторжение РФ и восстановила свои международно признанные границы в 1991 году;

считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институций, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов;

заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать:

выплату РФ репараций Украины; помощь мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну; восстановить справедливость для жертв преступлений, совершаемых РФ во время ее вторжения.

Напомним, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.