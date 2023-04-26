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У США представили проєкт резолюції про перемогу України у війні з РФ

26 квітня 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США представили проєкт резолюції про перемогу України у війні з РФ
Проєкт резолюції було представлено на Капітолійському пагорбі. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України".

Про це повідомила у Facebook пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова. 

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У проекті резолюції зазначається, що Палата представників США:

  • підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення РФ і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
  • вважає, що мир після Перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиціСполучених Штатів; 
  •  заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:
  1. виплату рф репарацій Україні; 
  2. допомогу світової спільноти у відновлені України;
  3. притягнення керівництва рф до відповідальності за цю загарбницьку війну; 
  4. відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних рф під час її вторгнення.

Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно оголосив про своє балотування на переобрання. Він заявив, що хоче завершити роботу, яку він розпочав, коли Америка була вражена смертельною пандемією, економікою, що падала, і демократією, що хиталася.

 

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