США выпустили колоду карт для ВСУ с изображениями оружия НАТО

США выпустили колоду карт с оружием НАТО для ВСУ. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Мария Кагал Редактор международного отдела

Украинские военные получают технику разных образцов от разных стран мира. Такое количество разных видов оружия и техники может сыграть и против нас — из-за дружеского огня: когда военные ошибочно поражают своих. В США придумали способ снизить риск таких ситуаций. Об этом пишет преподаватель по стратегическим и военно-воздушным исследованиям Портсмутского университета Мэтью Пауэлл. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

США выпускают игральные карты с оружием НАТО, чтобы помочь Украине избежать дружеского огня

Страны-члены НАТО и другие западные государства наращивают поставки оружия в Украину. Великобритания недавно пообещала прислать 14 танков Challenger 2, а США — 31 танк Abrams, и отправляют более старые модели, чтобы поскорее доставить их на поле боя. Германия отправила 14 своих известных танков Leopard 2.

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Великобритания предоставляет 14 танков Challenger 2 Украине. Фото: president.gov.ua

Другие страны уже отправили либо в процессе отправки противотанковых и противовоздушных систем, артиллерийских орудий, беспилотников и танков. Это современное сложное вооружение станет ключом к успеху весеннего контрнаступления Украины, которое, как считается, вот-вот начнется.

Но предоставление всего этого разного оборудования, изготовленного в разных странах, имеет свои особенности. Украинским военным нужно научиться пользоваться новым оборудованием, а также понадобятся расходные материалы и запасные части. А воевающие на местах военнослужащие должны научиться различать их в запутанной и быстросменной обстановке.

Чтобы попытаться преодолеть проблему идентификации, правительство США выпустило бревно игральных карт с изображениями разной техники, чтобы помочь свести к минимуму инциденты "дружественного огня".

Согласно сообщению в New York Times, бревно содержит изображение 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских установок и других систем вооружения производства НАТО. Майор Эндрю Харшбаргер по командованию подготовки и доктрины армии США сказал, что идея заключалась в том, чтобы помочь солдатам быстро "идентифицировать вражескую технику и отличать ее от техники дружеских сил".

⚡️The #Pentagon был запущен игровые карты с изображениями из 52 различных #NATO weapons systems for #Ukraine 's Armed Forces, New York Times reported.



The idea is for soldiers to be able to quickly identify enemy equipment and distinguish it from friendly forces. pic.twitter.com/YGTUrZ9OJY — KyivPost (@KyivPost) March 28, 2023

Обе стороны сталкиваются с проблемой дружеского огня. В декабре российское информационное агентство "Тасс" сообщило, что подразделения украинской армии обстреляли позиции друг друга в бою под Кременной в Луганской области на востоке Украины.

Украинские источники сообщают о нескольких инцидентах дружеского огня, в которых российские подразделения атаковали друг друга. В частности, согласно докладу Королевского института объединенных служб (Rusi) в конце прошлого года, российские системы противовоздушной обороны атаковали свои собственные самолеты.

Хотя система идентификационных карточек, несомненно, поможет украинским войскам не уничтожать новую технику, направленную союзниками, она не сможет полностью предотвратить это. Поле боя — это быстротечная и запутанная среда, где решение приходится принимать за считанные секунды, часто с очень малым количеством подтверждающей информации.

Дополнительной проблемой, которая может сделать поле боя более опасным местом, является то, что связь между оборудованием от разных поставщиков не всегда возможна. Это еще больше усложняет задачу отличить своего от чужого в разгаре боя.

Фото: Liberov Photographer / Facebook

Дым войны

Проблемы идентификации на поле боя и, как следствие, инциденты, связанные с ответным огнем, не являются чем-то новым на поле боя. В XIX веке армии носили яркую униформу, чтобы быть заметными сквозь дым, который образовывался во время тяжелых мушкетных и пушечных выстрелов, характерных для войн того времени.

Даже с улучшением радиосвязи во время Второй мировой войны часто случались случайные обстрелы, особенно когда наземные атаки производились с самолетов. Относительно меняющееся и быстротечное поле боя, особенно в северо-западной Европе после операции "Нептун" в июне 1944 года, привело ко многим случайным атакам на дружеские войска.

Одной из известнейших из них была атака ВВС США на Сен-Ло в июле 1944 года. Многие американские тяжелые бомбардировщики сбросили бомбы над немецкими позициями, в результате чего погибли более 100 американских военнослужащих, в том числе генерал Лесли Макнейр — на тот момент старейший американский офицер, погибший в бою за всю войну.

Инциденты, связанные с дружеским огнем, могут быть разрушительными для боевого духа в полевых условиях. Во время развертывания вооруженные силы вполне ожидают, что станут мишенью для врага, но они ожидают поддержки от своих сил. Поэтому когда их обстреливает собственная артиллерия или бомбардировщики, это может привести к падению боевого духа.

Войска, пережившие инциденты дружеского огня, часто остаются с серьезным недоверием к той службе — например, военно-воздушным силам или артиллерийским группам — ошибочно атаковавшему их вместо того, чтобы поддержать. Это было особенно актуально во время участия Америки во Вьетнамской войне, когда американские войска воевали в поддержку южновьетнамских подразделений, и инциденты дружеского огня не были редкостью.

У Украины есть козыри на руках

Поступающая с полей боев информация свидетельствует о том, что российские войска больше страдают от дружеского огня, чем украинские. Это приводит к определенным размышлениям об организации российских боевых подразделений. После начального вторжения сил, численность которых, по разным оценкам, составляла от 170 000 до 190 000 опытных военных, замена и подкрепление были преимущественно плохо обученными, неопытными призывниками.

Многие из российских подразделений, которые сейчас воюют бок о бок друг с другом на поле боя, никогда раньше не действовали вместе. Среди них также многие бойцы ополченцев из пророссийских анклавов в Луганске и Донецке, а также наемники из "Группы Вагнера". Это привело к ошибочной идентификации и увеличило возможность инцидентов с применением дружеского огня с российской стороны.

Согласно докладу Института изучения войны (ISW) в ноябре 2022 года, Александр Ходаковский, военный командующий самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), оценил, что на том этапе 60% российских потерь со времени битвы за Мариуполь в мае прошлого года были вызваны подобными инцидентами. . ISW приводит один из эпизодов, когда возвращавшийся на свою базу под Донецком российский патруль 5 ноября въехал в ров, вырытый армейскими субподрядчиками, о чем они не были предупреждены.

Отчет подводит итог: "Частая замена российских военачальников, продвижение по службе неопытных солдат и несистемный состав российских вооруженных сил усиливают фрагментарность российской системы командования и неэффективность российских сил и, вероятно, способствуют частым инцидентам, связанным с дружеским огнем".

США выпускали подобные карты и раньше, но почти всегда для того, чтобы определить виды оружия, против которых американские войска будут воевать. Но последняя колода имеет противоположную цель и показывает, насколько серьезно они относятся к этой проблеме.

Мэтью Пауэлл, преподаватель по стратегическим и военно-воздушным исследованиям, Портсмутский университет