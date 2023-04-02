США випустили колоду карт для ЗСУ з зображеннями зброї НАТО

США випустили колоду карт зі зброєю НАТО для ЗСУ. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Українські військові отримують техніку та зброю різних зразків від різних країн світу. Така кількість різних видів зброї та техніки може зіграти й проти нас — через дружній вогонь: коли військові помилково вражають своїх. У США вигадали спосіб зменшити ризик таких ситуацій. Про це пише викладач зі стратегічних та військово-повітряних досліджень Портсмутського університету Метью Пауелл. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

США випускають гральні карти зі зброєю НАТО, щоб допомогти Україні уникнути дружнього вогню

Країни-члени НАТО та інші західні держави нарощують постачання зброї в Україну. Велика Британія нещодавно пообіцяла надіслати 14 танків Challenger 2, а США — 31 танк Abrams, і відправляють старіші моделі, щоб якомога швидше доставити їх на поле бою. Німеччина відправила 14 своїх відомих танків Leopard 2.

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Велика Британія пообіцяла надіслати 14 танків Challenger 2 Україні. Фото: president.gov.ua

Інші країни вже відправили або в процесі відправки протитанкових і протиповітряних систем, артилерійських знарядь, безпілотників і танків. Це сучасне складне озброєння стане ключем до успіху весняного контрнаступу України, який, як вважається, ось-ось розпочнеться.

Але надання всього цього різного обладнання, виготовленого в різних країнах, має свої особливості. Українським військовим потрібно навчитися користуватися новим обладнанням, а також їм знадобляться розхідні матеріали та запасні частини. А військовослужбовці, які воюють на місцях, повинні навчитися розрізняти їх у заплутаній і швидкозмінній обстановці.

Щоб спробувати подолати проблему ідентифікації, уряд США випустив колоду гральних карт із зображеннями різної техніки, щоб допомогти звести до мінімуму інциденти "дружнього вогню".

Згідно з повідомленням в New York Times, колода містить зображення 52 різних танків, бронетранспортерів, вантажівок, артилерійських установок та інших систем озброєння виробництва НАТО. Майор Ендрю Харшбаргер з командування підготовки і доктрини армії США сказав, що ідея полягала в тому, щоб допомогти солдатам швидко "ідентифікувати ворожу техніку і відрізняти її від техніки дружніх сил".

⚡️The #Pentagon has released playing cards with pictures of 52 different #NATO weapons systems for #Ukraine's Armed Forces, the New York Times reported.



The idea is for soldiers to be able to quickly identify enemy equipment and distinguish it from friendly forces. pic.twitter.com/YGTUrZ9OJY — KyivPost (@KyivPost) March 28, 2023

Обидві сторони стикаються з проблемою дружнього вогню. У грудні російське інформаційне агентство "Тасс" повідомило, що підрозділи української армії обстріляли позиції один одного в бою під Кремінною в Луганській області на сході України.

Українські джерела, тим часом, повідомляють про кілька інцидентів дружнього вогню, в яких російські підрозділи атакували один одного. Зокрема, згідно з доповіддю Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi) наприкінці минулого року, російські системи протиповітряної оборони атакували свої власні літаки.

Хоча система ідентифікаційних карток, безсумнівно, допоможе українським військам не знищувати нову техніку, надіслану союзниками, вона не зможе повністю запобігти цьому. Поле бою — це швидкоплинне і заплутане середовище, де рішення доводиться приймати за лічені секунди, часто з дуже малою кількістю підтверджуючої інформації.

Додатковою проблемою, яка може зробити поле бою більш небезпечним місцем, є те, що зв'язок між обладнанням від різних постачальників не завжди можливий. Це ще більше ускладнює завдання відрізнити свого від чужого в розпал бою.

Фото: Liberov Photographer / Facebook

Дим війни

Проблеми ідентифікації на полі бою і, як наслідок, інциденти, пов'язані з вогнем у відповідь, не є чимось новим на полі бою. У XIX столітті армії носили яскраву уніформу, щоб бути помітними крізь дим, який утворювався під час важких мушкетних і гарматних пострілів, характерних для тогочасних воєн.

Навіть з покращенням радіозв'язку під час Другої світової війни часто траплялися випадкові обстріли, особливо коли наземні атаки здійснювалися з літаків. Відносно мінливе і швидкоплинне поле бою, особливо в північно-західній Європі після операції "Нептун" у червні 1944 року, призвело до багатьох випадкових атак на дружні війська.

Однією з найвідоміших з них була атака ВПС США на Сен-Ло в липні 1944 року. Багато американських важких бомбардувальників скинули бомби над німецькими позиціями, в результаті чого загинуло понад 100 американських військовослужбовців, в тому числі генерал Леслі Макнейр — на той момент найстарший американський офіцер, який загинув у бою за всю війну.

Інциденти, пов'язані з дружнім вогнем, можуть бути руйнівними для бойового духу в польових умовах. Під час розгортання збройні сили цілком очікують, що стануть мішенню для ворога, але вони очікують підтримки від своїх власних сил. Тому, коли їх обстрілює власна артилерія або бомбардувальники, це може призвести до падіння бойового духу.

Війська, які пережили інциденти дружнього вогню, часто залишаються з серйозною недовірою до тієї служби — наприклад, військово-повітряних сил або артилерійських груп — яка помилково атакувала їх, замість того, щоб підтримати. Це було особливо актуально під час участі Америки у В'єтнамській війні, коли американські війська воювали на підтримку південнов'єтнамських підрозділів, і інциденти дружнього вогню не були рідкістю.

Україна має козирі на руках

Інформація, що надходить з полів боїв, свідчить про те, що російські війська більше страждають від дружнього вогню, ніж українські. Це наводить на певні роздуми про організацію російських бойових підрозділів. Після початкового вторгнення сил, чисельність яких, за різними оцінками, становила від 170 000 до 190 000 досвідчених військових, заміна і підкріплення були переважно погано навченими, недосвідченими призовниками.

Багато з російських підрозділів, які зараз воюють пліч-о-пліч один з одним на полі бою, ніколи раніше не діяли разом. Серед них також багато бійців ополченців з проросійських анклавів у Луганську та Донецьку, а також найманців з "Групи Вагнера". Це призвело до помилкової ідентифікації і збільшило ймовірність інцидентів із застосуванням дружнього вогню з російського боку.

Згідно з доповіддю Інституту вивчення війни (ISW) у листопаді 2022 року, Олександр Ходаковський, військовий командувач самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР), оцінив, що на тому етапі 60% російських втрат з часу битви за Маріуполь у травні минулого року були спричинені подібними інцидентами. ISW наводить один з епізодів, коли російський патруль, який повертався на свою базу під Донецьком 5 листопада, в'їхав у рів, виритий армійськими субпідрядниками, про що вони не були попереджені.

Звіт підсумовує: "Часта заміна російських воєначальників, просування по службі недосвідчених солдатів і несистемний склад російських збройних сил посилюють фрагментарність російської системи командування і неефективність російських сил і, ймовірно, сприяють частим інцидентам, пов'язаним з дружнім вогнем".

США випускали подібні карти і раніше, але майже завжди для того, щоб визначити види зброї, проти яких американські війська будуть воювати. Але остання колода має протилежну мету і показує, наскільки серйозно вони ставляться до цієї проблеми.

Метью Пауелл, викладач зі стратегічних та військово-повітряних досліджень, Портсмутський університет