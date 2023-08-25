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В США высказались о преступлениях РФ против украинских детей

25 августа 2023 06:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США высказались о преступлениях РФ против украинских детей
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия должна ответить за преступления против украинских детей. США не будут стоять в стороне, когда РФ совершает преступления против человечности, задерживает политических активистов, журналистов и лидеров оппозиции, а также американских граждан.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН.

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Преступления РФ против украинских детей

Томас-Гринфилд подчеркнула, что украинцы мужественно сопротивляются, защищая свою свободу, демократию, культуру, и победоносно борются, чтобы защитить и вернуть украинских детей, которые были насильно переселены или депортированы с оккупированных территорий в Россию и Беларусь.

По ее словам, такие поступки РФ и РБ не останутся безнаказанными, поэтому Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Российские официальные лица будут говорить, что перемещение детей является частью гуманитарной эвакуации. Но это грубое искажение реальности в тщетной попытке оправдать то, что не подлежит оправданию", — заявила Томас-Гринфилд.

Она также подчеркнула, что к военным преступлениям также причастна Беларусь и ее тоже привлекут к ответственности.

Напомним, 24 августа в День Независимости США объявили новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

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