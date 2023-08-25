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У США висловились про злочини РФ проти українських дітей

25 серпня 2023 06:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США висловились про злочини РФ проти українських дітей
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія має відповісти за злочини проти українських дітей. США не стоятимуть осторонь, коли РФ скоює злочини проти людяності, затримує політичних активістів, журналістів і лідерів опозиції, а також американських громадян.

Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу ООН.

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Томас-Грінфілд підкреслила, що українці мужньо чинять опір, захищаючи свою свободу, демократію, культуру, і звитяжно борються, щоб захистити й повернути українських дітей, які були силоміць переселені або депортовані з окупованих територій у Росію та Білорусь.

За її словами, такі вчинки РФ та РБ не залишаться безкарними, тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Російські офіційні особи казатимуть, що переміщення дітей є частиною гуманітарної евакуації. Але це грубе викривлення реальності в марній спробі виправдати те, що не підлягає виправданню", — заявила Томас-Грінфілд.

Вона також наголосила, що до воєнних злочинів також причетна Білорусь і її теж притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, 24 серпня на День Незалежності США оголосили нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей. 

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