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В США отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

17 августа 2023 05:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО, если она откажется от части своих территорий в пользу России.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

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На брифинге Кирби спросили по поводу дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО. На это координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

При этом Кирби подчеркнул, что Украина сможет стать членом НАТО. И это подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству может быть разработан. В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине. Они достигают прогресса каждый день, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.

Напомним, Украина получает помощь от США по трем основным программам на сумму 113 млрд долларов. Несмотря на это, Украина работает, чтобы США продлили ленд-лиз на весь 2024 год.

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