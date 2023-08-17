У США заперечують розмови про членство України у НАТО в обмін на території
США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО, якщо вона відмовиться від частини своїх територій на користь Росії.
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
Вступ України до НАТО
На брифінгу Кірбі запитали щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО. На це координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".
При цьому Кірбі наголосив, що Україна зможе стати членом НАТО. І це підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.
"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", — сказав Кірбі.
Нагадаємо, Україна отримує допомогу від США за трьома основними програмами на суму 113 млрд доларів. Попри це Україна працює, щоб США подовжили ленд-ліз на весь 2024 рік.