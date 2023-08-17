У США заперечують розмови про членство України у НАТО в обмін на території

Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS

США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО, якщо вона відмовиться від частини своїх територій на користь Росії.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

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На брифінгу Кірбі запитали щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО. На це координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".

При цьому Кірбі наголосив, що Україна зможе стати членом НАТО. І це підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, Україна отримує допомогу від США за трьома основними програмами на суму 113 млрд доларів. Попри це Україна працює, щоб США подовжили ленд-ліз на весь 2024 рік.