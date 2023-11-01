В ССО показали, как военные "поджарили" технику россиян вблизи Авдеевки

Горящий российский танк. Фото: скриншот

Воины Сил специальных операций с помощью дрона уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв" россиян вблизи Авдеевки. Из-за таких "подарков" захватчики бросились бежать.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО и опубликовали соответствующее видео.

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В ведомстве рассказали, что на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Там подчеркнули, что воины ССО, как всегда, делают это метко и в самый неожиданный для врага момент.

Так, операторы 3-го полка с помощью БпЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв".

"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", — убеждены военные.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону возле Красногоровки.

Также мы писали, что аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГПСУ появились кадры успешной работы бойцов аэроразведки.