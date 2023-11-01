Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow В ССО показали, как военные "поджарили" технику россиян вблизи Авдеевки arrow

В ССО показали, как военные "поджарили" технику россиян вблизи Авдеевки

1 ноября 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ССО показали, как военные "поджарили" технику россиян вблизи Авдеевки
Горящий российский танк. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Воины Сил специальных операций с помощью дрона уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв" россиян вблизи Авдеевки. Из-за таких "подарков" захватчики бросились бежать.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО и опубликовали соответствующее видео.

Читайте также:

Уничтожение вражеской техники

В ведомстве рассказали, что на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город, однако наши защитники крепко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Там подчеркнули, что воины ССО, как всегда, делают это метко и в самый неожиданный для врага момент.

Так, операторы 3-го полка с помощью БпЛА уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв".

"Оккупанты бросились от горящей техники в россыпную. Впрочем, мы уверены, что бегать по нашей земле им осталось недолго", — убеждены военные.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону возле Красногоровки.

Также мы писали, что аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГПСУ появились кадры успешной работы бойцов аэроразведки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Актуальное по теме