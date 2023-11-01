У ССО показали, як військові "підсмажили" техніку росіян поблизу Авдіївки

Палаючий російський танк. Фото: скриншот

Воїни Сил спеціальних операцій за допомогою дрона знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив" росіян поблизу Авдіївки. Через такі "подарунки" загарбники кинулись тікати.

Про це повідомили в пресслужбі ССО та опублікували відповідне відео.

Читайте також:

Знищення ворожої техніки

У відомстві розповіли, що на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити місто, однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають окупантам значних втрат. Там наголосили, що воїни ССО як завжди роблять це влучно та у найнеочікуваніший для ворога момент.

Так, оператори 3-го полку за допомогою БпЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив".

"Окупанти кинулися від палаючої техніки врозтіч. Втім, ми впевнені, що бігати по нашій землі їм залишилося недовго", — переконані військові.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки.

Також ми писали, що аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.