В СтратКоме показали, как аэроразведчики 56 бригады уничтожают оккупантов

Украинские военные ударили по окопам россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать россиян. Следовательно, аэроразведчику 56 бригады удалось найти и ликвидировать тайники оккупантов.

Соответствующее видео эффектной работы опубликовали в СтратКоме.

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В ведомстве рассказали, что аэроразведчики 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады удачными сбросами с дронов наносят огненное поражение по позициям оккупантов.

На видео видно, какие военные выискивают тайники захватчиков, а затем метко сбрасывают боеприпасы с дронов прямо к ним в окопы.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.

Кроме того, Сырский показал удачное уничтожение вражеской установки украинским дроном на поле боя. Тогда отметились военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ.