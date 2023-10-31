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В СтратКоме показали, как аэроразведчики 56 бригады уничтожают оккупантов

31 октября 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В СтратКоме показали, как аэроразведчики 56 бригады уничтожают оккупантов
Украинские военные ударили по окопам россиян. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские защитники продолжают уничтожать россиян. Следовательно, аэроразведчику 56 бригады удалось найти и ликвидировать тайники оккупантов.

Соответствующее видео эффектной работы опубликовали в СтратКоме.

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В ведомстве рассказали, что аэроразведчики 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады удачными сбросами с дронов наносят огненное поражение по позициям оккупантов.

На видео видно, какие военные выискивают тайники захватчиков, а затем метко сбрасывают боеприпасы с дронов прямо к ним в окопы.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.

Кроме того, Сырский показал удачное уничтожение вражеской установки украинским дроном на поле боя. Тогда отметились военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ.

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