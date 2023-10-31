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У СтратКомі показали, як аеророзвідники 56 бригади нищать окупантів

31 жовтня 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У СтратКомі показали, як аеророзвідники 56 бригади нищать окупантів
Українські військові вдарили по окопах росіян. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські захисники продовжують нищити росіян. Відтак, аеророзвідника 56 бригади вдалося знайти ат ліквідувати схованки окупантів.

Відповідне відео ефектної роботи опублікували у СтратКомі

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Знищення росіян

У відомстві розповіли, що аеророзвідники 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вдалими скидами з дронів завдають вогневого ураження по позиціях окупантів.

На відео видно, які військові вишуковують схованки загарбників, а тоді влучно скидають боєприпаси з дронів просто до них в окопи. 

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.

Окрім того, Сирський показав вдале знищення ворожої установки українським дроном на полі бою. Тоді відзначились військовослужбовці групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ.

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