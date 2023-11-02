В СтратКоме рассказали, сколько оккупантов сдались в плен за сутки

Российские оккупанты в плену. Фото: из соцсетей

За сутки 216 российских военных сдались в плен благодаря проекту "Хочу жить". В общей сложности 96% пользователей этого сайта — граждане РФ.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

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"Число дня — 216. Именно 216 российских военных сдались в плен благодаря проекту "Хочу жить", — говорится в сообщении.

В общей сложности в ведомстве сообщили, что за все время существования проекта к нему обратилось более 27 тысяч российских бойцов или их родственников, а 96% посетителей сайта "Хочу жить" — с территории России.

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в личном разговоре по рации заставил сдаться в плен 19 россиян.

Также недавно ВСУ взяли в плен оккупанта, который рассказал, что у него была только неделя подготовки, а дальше его отправили в Клещиевку.

Добавим, что представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, почему Украине сложно проводить обмен пленными с РФ.