У СтратКомі розповіли, скільки окупантів здалися в полон за добу

Російські окупанти в полоні. Фото: із соцмереж

За добу 216 російських військових здалися в полон завдяки проєкту "Хочу жити". Загалом 96% користувачів цього сайту — громадяни РФ.

Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ.

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"Число дня — 216. Саме 216 російських військових здалися в полон завдяки проєкту "Хочу жити"", — йдеться у повідомленні.

Загалом у відомстві повідомили, що за весь час існування проєкту до нього звернулося понад 27 тисяч російських бійців чи їхніх родичів, а 96% відвідувачів сайту "Хочу жити" — з території Росії.

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян.

Також нещодавно ЗСУ взяли в полон окупанта, який розповів, що в нього було тільки тиждень підготовки, а далі його відправили в Кліщіївку.

Додамо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, чому Україні складно проводити обмін полоненими з РФ.