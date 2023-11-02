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У СтратКомі розповіли, скільки окупантів здалися в полон за добу

2 листопада 2023 10:58
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У СтратКомі розповіли, скільки окупантів здалися в полон за добу
Російські окупанти в полоні. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За добу 216 російських військових здалися в полон завдяки проєкту "Хочу жити". Загалом 96% користувачів цього сайту — громадяни РФ.

Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ

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"Число дня  — 216. Саме 216 російських військових здалися в полон завдяки проєкту "Хочу жити"", — йдеться у повідомленні. 

Загалом у відомстві повідомили, що за весь час існування проєкту до нього звернулося понад 27 тисяч російських бійців чи їхніх родичів, а 96% відвідувачів сайту "Хочу жити" — з території Росії.

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Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян.

Також нещодавно ЗСУ взяли в полон окупанта, який розповів, що в нього було тільки тиждень підготовки, а далі його відправили в Кліщіївку.

Додамо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, чому Україні складно проводити обмін полоненими з РФ.

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