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В СтратКоме ВСУ напомнили, сколько религиозных сооружений в Украине уничтожили оккупанты

5 мая 2024 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В СтратКоме ВСУ напомнили, сколько религиозных сооружений в Украине уничтожили оккупанты
Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения враг разрушил более 500 религиозных построек христиан, иудеев и мусульман.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 5 мая.

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Уничтоженные религиозные сооружения в Украине

"Бездуховный "русский мир" оставляет после себя лишь руины", — говорится в сообщении.

СтратКом вспомнил восемь уничтоженных храмов, синагог и мечетей — малый процент разрушений.

Уничтожены религиозные сооружения в Украине
Пост СтратКома ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom
Российские обстрелы Украины
Вознесенский храм ПЦУ в селе Днепровское Херсонской области. Фото: Никодим, епископом Херсонский и Таврический ПЦУ
Последствия российского обстрела Украины
Уничтоженная мечеть "Сунна" в Харькове. Фото: Reuters
Российский обстрел украинского собора
Покровский собор УПЦ МП в Житомирской области. Фото: NurPhoto
Удар РФ по церкви в Одессе
Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: "Телеграф"
Атака оккупантов против Украины — последствия
Святогорская лавра УПЦ МП. Фото: Global Images Ukraine
Уничтоженная синагога в Мариуполе — обстрел оккупантов
Синагога в Мариуполе. Фото: объединенная еврейская община Украины
Война в Украине — последние обстрелы религиозных сооружений
Храм баптистов в Дружковке. Фото: Getty images
Война РФ проти Украины — оккупанты уничтожають храмы
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (УГКЦ) в селе Верхнекаменское. Фото: пресс-служба Донецкого экзархата УГКЦ

Напомним, в Пасхальную ночь, 5 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. Враг повредил 80 жилых домов.

Также в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома.

война
церковь
Украина
обстрелы
религия
оккупанты

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