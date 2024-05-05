В СтратКоме ВСУ напомнили, сколько религиозных сооружений в Украине уничтожили оккупанты
Российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения враг разрушил более 500 религиозных построек христиан, иудеев и мусульман.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 5 мая.
Уничтоженные религиозные сооружения в Украине
"Бездуховный "русский мир" оставляет после себя лишь руины", — говорится в сообщении.
СтратКом вспомнил восемь уничтоженных храмов, синагог и мечетей — малый процент разрушений.
Напомним, в Пасхальную ночь, 5 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. Враг повредил 80 жилых домов.
Также в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома.
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