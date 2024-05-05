В СтратКоме ВСУ напомнили, сколько религиозных сооружений в Украине уничтожили оккупанты

Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре Украины. С начала полномасштабного вторжения враг разрушил более 500 религиозных построек христиан, иудеев и мусульман.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 5 мая.

Читайте также:

Уничтоженные религиозные сооружения в Украине

"Бездуховный "русский мир" оставляет после себя лишь руины", — говорится в сообщении.

СтратКом вспомнил восемь уничтоженных храмов, синагог и мечетей — малый процент разрушений.

Пост СтратКома ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Вознесенский храм ПЦУ в селе Днепровское Херсонской области. Фото: Никодим, епископом Херсонский и Таврический ПЦУ

Уничтоженная мечеть "Сунна" в Харькове. Фото: Reuters

Покровский собор УПЦ МП в Житомирской области. Фото: NurPhoto

Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: "Телеграф"

Святогорская лавра УПЦ МП. Фото: Global Images Ukraine

Синагога в Мариуполе. Фото: объединенная еврейская община Украины

Храм баптистов в Дружковке. Фото: Getty images

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (УГКЦ) в селе Верхнекаменское. Фото: пресс-служба Донецкого экзархата УГКЦ

Напомним, в Пасхальную ночь, 5 мая, российские оккупанты атаковали Харьков. Враг повредил 80 жилых домов.

Также в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома.