У СтратКомі ЗСУ нагадали, скільки релігійних споруд в Україні знищили окупанти

Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі України. З початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував понад 500 релігійних споруд християн, іудеїв та мусульман.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram у суботу, 5 травня.

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"Бездуховний "русскій мір" залишає по собі лише руїни", — йдеться у повідомленні.

СтратКом пригадав вісім знищених храмів, синагог та мечетей — малий відсоток руйнувань.

Допис СтратКому ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Вознесенський храм ПЦУ у селі Дніпровське на Херсонщині. Фото: Никодим, єписком Херсонський і Таврійський ПЦУ

Знищена мечеть "Сунна" у Харкові. Фото: Reuters

Покровський собор УПЦ МП у Житомирській області. Фото: NurPhoto

Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: "Телеграф"

Святогірська лавра УПЦ МП. Фото: Global Images Ukraine

Синагога в Маріуполі. Фото: об'єднана єврейська община України

Храм баптистів у Дружківці. Фото: Getty images

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ) у селі Верхньокам'янському. Фото: пресслужба Донецького екзархату УГКЦ

Нагадаємо, у Великодню ніч, 5 травня, російські окупанти атакували Харків. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.

Також внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки.