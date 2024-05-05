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У СтратКомі ЗСУ нагадали, скільки релігійних споруд в Україні знищили окупанти

5 травня 2024 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У СтратКомі ЗСУ нагадали, скільки релігійних споруд в Україні знищили окупанти
Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі України. З початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував понад 500 релігійних споруд християн, іудеїв та мусульман.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram у суботу, 5 травня.

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Знищені релігійні споруди в Україні

"Бездуховний "русскій мір" залишає по собі лише руїни", — йдеться у повідомленні.

СтратКом пригадав вісім знищених храмів, синагог та мечетей — малий відсоток руйнувань.

Знищені релігійні споруди в Україні
Допис СтратКому ЗСУ. Фото: t.me/AFUStratCom
Російські обстріли України
Вознесенський храм ПЦУ у селі Дніпровське на Херсонщині. Фото: Никодим, єписком Херсонський і Таврійський ПЦУ
Наслідки російського обстрілу України
Знищена мечеть "Сунна" у Харкові. Фото: Reuters
Російський обстріл українського собору
Покровський собор УПЦ МП у Житомирській області. Фото: NurPhoto
Удар РФ по церкві в Одесі
Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: "Телеграф"
Атака окупантів проти України — наслідки
Святогірська лавра УПЦ МП. Фото: Global Images Ukraine
Знищена синагога в Маріуполі - обстріл окупантів
Синагога в Маріуполі. Фото: об'єднана єврейська община України
Війна в Україні — останні обстріли релігійних споруд
Храм баптистів у Дружківці. Фото: Getty images
Війна РФ проти України — окупанти знищують храми
Храм Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ) у селі Верхньокам'янському. Фото: пресслужба Донецького екзархату УГКЦ

Нагадаємо, у Великодню ніч, 5 травня, російські окупанти атакували Харків. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.

Також внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки

війна
церква
Україна
обстріли
релігія
окупанти

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