У СтратКомі ЗСУ нагадали, скільки релігійних споруд в Україні знищили окупанти
Російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі України. З початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував понад 500 релігійних споруд християн, іудеїв та мусульман.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram у суботу, 5 травня.
Знищені релігійні споруди в Україні
"Бездуховний "русскій мір" залишає по собі лише руїни", — йдеться у повідомленні.
СтратКом пригадав вісім знищених храмів, синагог та мечетей — малий відсоток руйнувань.
Нагадаємо, у Великодню ніч, 5 травня, російські окупанти атакували Харків. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.
Також внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки.
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