Взрывы в Сумах 16 сентября — в регионе объявлена воздушная тревога

В Сумах раздались мощные взрывы
16 сентября 2024 10:40
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
Взрыв в Сумах раздался утром 16 сентября. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Сумах 16 сентября
Сегодня около 10:36 в Сумах раздались мощные взрывы. В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Сумской области.
Местные власти и Воздушные силы пока не делали никаких заявлений.
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