Взрывы в Сумах 16 сентября — в регионе объявлена воздушная тревога

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Сумах раздался утром 16 сентября. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Сумах 16 сентября

Сегодня около 10:36 в Сумах раздались мощные взрывы. В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Сумской области.

Воздушная тревога по состоянию на 10:43. Фото: alerts.in.ua

Местные власти и Воздушные силы пока не делали никаких заявлений.