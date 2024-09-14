Взрыв в Сумах сегодня, 14 сентября

В Сумах раздался взрыв, — местные СМИ
14 сентября 2024 16:34
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Силы обороны
В городе Сумы в субботу, 14 сентября, раздался взрыв. Ранее жителей области предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы предупреждали, что из Курской области фиксируется движение скоростной цели на Сумщине в направлении Черниговщины.
Кроме того, жители сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 16:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
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