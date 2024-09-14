Взрыв в Сумах сегодня, 14 сентября

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Силы обороны

В городе Сумы в субботу, 14 сентября, раздался взрыв. Ранее жителей области предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Воздушные силы предупреждали, что из Курской области фиксируется движение скоростной цели на Сумщине в направлении Черниговщины.

Скриншот поста Воздушных сил

Кроме того, жители сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 16:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.