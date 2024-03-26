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В Сумах раздались взрывы — в городе воздушная тревога

26 марта 2024 12:52
обновлено: 13:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Сумах 26 марта — есть угроза применения авиации
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрывы в Сумах раздались во вторник, 26 марта, около 12:46. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. 

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Взрывы в Сумах 26 марта

Местные жители рассказывают, что в Сумах сегодня слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога в Украине 26 марта
Воздушная тревога в Украине 26 марта. Фото: скриншот

В преддверии Воздушные силы предупреждали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации вдоль границы. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

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Напомним, в Харькове во вторник, 26 марта, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Как мы писали ранее, по предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.

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