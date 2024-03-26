Вибухи у Сумах 26 березня — є загроза застосування авіації

У Сумах пролунали вибухи — у місті повітряна тривога
Вибухи у Сумах пролунали у вівторок, 26 березня, близько 12:46. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Сумах 26 березня
Місцеві жителі розповідають, що у Сумах сьогодні було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Напередодні Повітряні сили попереджали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 26 березня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.
Як ми писали раніше, за попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.
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