Вибухи у Сумах 26 березня — є загроза застосування авіації

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Associated Press

Вибухи у Сумах пролунали у вівторок, 26 березня, близько 12:46. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах 26 березня

Місцеві жителі розповідають, що у Сумах сьогодні було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні 26 березня. Фото: скриншот

Напередодні Повітряні сили попереджали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 26 березня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.

Як ми писали раніше, за попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.