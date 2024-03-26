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У Сумах пролунали вибухи — у місті повітряна тривога

26 березня 2024 12:52
оновлено: 13:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Сумах 26 березня — є загроза застосування авіації
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Сумах пролунали у вівторок, 26 березня, близько 12:46. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

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Вибухи у Сумах 26 березня

Місцеві жителі розповідають, що у Сумах сьогодні було чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

повітряна тривога в Україні 26 березня
Повітряна тривога в Україні 26 березня. Фото: скриншот

Напередодні Повітряні сили попереджали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. 

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Нагадаємо, у Харкові у вівторок, 26 березня, пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.

Як ми писали раніше, за попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.

вибух
Суми
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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