В Сумах раздался мощный взрыв — что известно

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

Взрыв в Сумах раздался днем 12 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Сумах

"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также активности разведывательных БпЛА. К тому же была зафиксирована ракета через Сумскую область.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.

Также в результате боевых действий в Украине обесточены потребители в семи областях. К тому же в Харьковской области ночью из-за российских обстрелов без света остались более 1100 абонентов.