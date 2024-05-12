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В Сумах раздался мощный взрыв — что известно

12 мая 2024 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумах раздался мощный взрыв — что известно
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Сумах раздался днем 12 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также активности разведывательных БпЛА. К тому же была зафиксирована ракета через Сумскую область.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.

Также в результате боевых действий в Украине обесточены потребители в семи областях. К тому же в Харьковской области ночью из-за российских обстрелов без света остались более 1100 абонентов.

война
взрыв
Сумы
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

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