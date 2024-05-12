У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо
Вибух у Сумах пролунав вдень, 12 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух в Сумах
"У Сумах було чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках, а також активність розвідувальних БпЛА. До того ж було зафіксовано ракету через Сумщину.
Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.
Також внаслідок бойових дій в Україні знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж у Харківській області вночі через російські обстріли без світла залишилися понад 1 100 абонентів.
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