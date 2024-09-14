Вибух у Сумах сьогодні, 14 вересня

У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ
14 вересня 2024 16:34
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Сили оборони
У місті Суми у суботу, 14 вересня, пролунав вибух. Раніше мешканців області попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Повітряні сили попереджали, що з Курської області фіксується рух швидкісної цілі на Сумщині у напрямку Чернігівщини.
Крім того, мешканців повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що станом на 16:40 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
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