В Сумской ОВА рассказали, на сколько выросли обстрелы области по сравнению с прошлым годом
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сравнил обстрелы области с прошлым годом. По его словам, они выросли втрое.
Об этом Владимир Артюх рассказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.
Обстрелы Сумской области
"Обстрелы в Сумской области выросли втрое по сравнению с прошлым годом", — заявил Артюх.
По его словам, российские оккупанты начали больше использовать авиационные средства поражения. К тому же продолжаются активные диверсионные действия захватчиков.
Напомним, Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничье участились особенно после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородщины. Процесс эвакуации в регионе уже давно запустили, однако последнюю неделю он проходит в усиленном режиме.
Также из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.
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