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В Сумской ОВА рассказали, на сколько выросли обстрелы области по сравнению с прошлым годом

26 марта 2024 21:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской ОВА рассказали, на сколько выросли обстрелы области по сравнению с прошлым годом
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Фото: "Факты"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сравнил обстрелы области с прошлым годом. По его словам, они выросли втрое.

Об этом Владимир Артюх рассказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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"Обстрелы в Сумской области выросли втрое по сравнению с прошлым годом", — заявил Артюх.

По его словам, российские оккупанты начали больше использовать авиационные средства поражения. К тому же продолжаются активные диверсионные действия захватчиков.

Напомним, Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничье участились особенно после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородщины. Процесс эвакуации в регионе уже давно запустили, однако последнюю неделю он проходит в усиленном режиме.

Также из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.

война
Украина
Сумы
Сумская область
обстрелы
оккупанты

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