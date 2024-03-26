В Сумской ОВА рассказали, на сколько выросли обстрелы области по сравнению с прошлым годом

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Фото: "Факты"

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сравнил обстрелы области с прошлым годом. По его словам, они выросли втрое.

Об этом Владимир Артюх рассказал в эфире телемарафона во вторник, 26 марта.

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"Обстрелы в Сумской области выросли втрое по сравнению с прошлым годом", — заявил Артюх.

По его словам, российские оккупанты начали больше использовать авиационные средства поражения. К тому же продолжаются активные диверсионные действия захватчиков.

Напомним, Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничье участились особенно после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородщины. Процесс эвакуации в регионе уже давно запустили, однако последнюю неделю он проходит в усиленном режиме.

Также из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.