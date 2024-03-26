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У Сумській ОВА розповіли, на скільки зросли обстріли області порівняно з минулим роком

26 березня 2024 21:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумській ОВА розповіли, на скільки зросли обстріли області порівняно з минулим роком
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Фото: "Факти"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх порівняв обстріли області з минулим роком. За його словами, вони зросли утричі.

Про це Володимир Артюх розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.

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"Обстріли на Сумщині зросли утричі порівняно з минулим роком", — заявив Артюх.

За його словами, російські окупанти почали більше використовувати авіаційні засоби ураження. До того ж тривають активні диверсійні дії загарбників.

Нагадаємо, Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини. Процес евакуації у регіоні вже давно запустили, однак останній тиждень він відбувається у посиленому режимі. 

Також через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

війна
Україна
Суми
Сумська область
обстріли
окупанти

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