У Сумській ОВА розповіли, на скільки зросли обстріли області порівняно з минулим роком
Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх порівняв обстріли області з минулим роком. За його словами, вони зросли утричі.
Про це Володимир Артюх розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 26 березня.
Обстріли Сумської області
"Обстріли на Сумщині зросли утричі порівняно з минулим роком", — заявив Артюх.
За його словами, російські окупанти почали більше використовувати авіаційні засоби ураження. До того ж тривають активні диверсійні дії загарбників.
Нагадаємо, Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини. Процес евакуації у регіоні вже давно запустили, однак останній тиждень він відбувається у посиленому режимі.
Також через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.
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