Во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы
Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.
Об этом сообщает в Telegram Крым Реалии.
Оккупационный глава города Михаил Развожаев пишет, что это "отработка мер в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения".
Напомним, глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене военного парада на 9 мая в городе. Соответствующее решение Розвожаев озвучил на заседании российского правительства города.
Также добавим, что традиционного шествия "Бессмертный полк" в День Победы в России в этом году не будет. Россияне собираются вместо шествия постить фото ветеранов в соцсетях.