Во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы

В Крыму раздались взрывы. Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщает в Telegram Крым Реалии.

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Оккупационный глава города Михаил Развожаев пишет, что это "отработка мер в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения".

Напомним, глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене военного парада на 9 мая в городе. Соответствующее решение Розвожаев озвучил на заседании российского правительства города.

Также добавим, что традиционного шествия "Бессмертный полк" в День Победы в России в этом году не будет. Россияне собираются вместо шествия постить фото ветеранов в соцсетях.