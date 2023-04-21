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У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи

21 квітня 2023 02:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи
У Криму пролунали вибухи. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляє в Telegram Крим Реалії.

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Окупаційний голова міста Михайло Развожаєв пише, що це "відпрацювання заходів в рамках протипідводно-диверсійного забезпечення".

Нагадаємо, глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про скасування військового параду на 9 травня в місті. Відповідне рішення Розвожаєв озвучив під час засідання російського уряду міста.

Також додамо, що традиційної ходи "Безсмертний полк" на День Перемоги в Росії цього року не буде. Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.

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