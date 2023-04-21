У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи
В тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Про це повідомляє в Telegram Крим Реалії.
Окупаційний голова міста Михайло Развожаєв пише, що це "відпрацювання заходів в рамках протипідводно-диверсійного забезпечення".
Нагадаємо, глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про скасування військового параду на 9 травня в місті. Відповідне рішення Розвожаєв озвучив під час засідання російського уряду міста.
Також додамо, що традиційної ходи "Безсмертний полк" на День Перемоги в Росії цього року не буде. Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.