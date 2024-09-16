Как медики спасают военных на поле боя - видео 3-й ОШБр

Спасение бойца. Фото: скриншот с видео

Украинские войска продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Однако воины также могут получать тяжелые ранения — их спасают медики.

Кадры спасения одного из бойцов обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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Кадры спасения бойцов

Медики Третьей штурмовой запечатлели на камеру GoPro уникальные кадры спасения украинского бойца.

Пресс-служба бригады отметила, что в группе на видео работают украинцы и иностранцы, но их двуязычное взаимодействие налажено отлично.

"Просто во время движения эвакуационного автомобиля они делают все возможное, чтобы оказать помощь раненому бойцу и довезти его на стабпункт живым", — говорится в сообщении.