Как медики спасают военных на поле боя - видео 3-й ОШБр

В Третьей штурмовой показали, как медики спасали раненого бойца — видео
Украинские войска продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Однако воины также могут получать тяжелые ранения — их спасают медики.
Кадры спасения одного из бойцов обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в понедельник, 16 сентября.
Кадры спасения бойцов
Медики Третьей штурмовой запечатлели на камеру GoPro уникальные кадры спасения украинского бойца.
Пресс-служба бригады отметила, что в группе на видео работают украинцы и иностранцы, но их двуязычное взаимодействие налажено отлично.
"Просто во время движения эвакуационного автомобиля они делают все возможное, чтобы оказать помощь раненому бойцу и довезти его на стабпункт живым", — говорится в сообщении.
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