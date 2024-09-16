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У Третій штурмовій показали, як медики рятували пораненого бійця — відео

16 вересня 2024 21:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Як медики рятують військових на полі бою - відео 3-ї ОШБр
Порятунок бійця. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські війська продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Однак воїни також можуть отримувати тяжкі поранення — їх рятують медики.

Кадри порятунку одного з бійців оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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Медики Третьої штурмової зафільмували на камеру GoPro унікальні кадри порятунку українського бійця.

Пресслужба бригади зазначила, що у групі на відео працюють українці та іноземці, але їхня двомовна взаємодія налагоджена на відмінно.

"Просто під час руху евакуаційного мобіля вони роблять усе можливе, аби надати допомогу пораненому бійцю та довезти його на стабпункт живим", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису 3ОШБР 

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