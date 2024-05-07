В ТЦК предупредили украинцев об уголовной ответственности — за что именно

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: УНИАН

За распространение информации в социальных сетях о передвижении и местонахождении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) грозит уголовная ответственность. Так, человек может быть лишен свободы на срок от пяти до восьми лет.

Об этом было предупреждено в Хмельницком ТЦК.

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Что еще известно

"Распространение информации в социальных сетях интернет, сообществах мессенджеров относительно места пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мер оповещения военнообязанных граждан — приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета ВСУ в обществе", — написали в ТЦК, говоря об уголовной ответственности.

Добавляют, что соответствующую норму регулирует часть 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет именно о создании препятствий, направленных на недопущение, прекращение или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями.

Следовательно, подчеркивают, что за распространение соответствующей информации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

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Напомним, на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки Кривого Рога Днепропетровской области скончался военнообязанный.

На днях во Львове двое полицейских под наблюдением ТЦК силой затолкали мужчину в машину.