У ТЦК попередили українців про кримінальну відповідальність — за що саме

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: УНІАН

За поширення інформації у соціальних мережах про пересування та місце перебування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) загрожує кримінальна відповідальність. Так, особу можуть позбавити волі на строк від п’яти до восьми років.

Про це попередили у Хмельницькому ТЦК.

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Що ще відомо

"Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян — призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету ЗСУ у суспільстві", — написали у ТЦК, говорячи про кримінальну відповідальність.

Додають, що відповідну норму регулює частина перша статті 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться саме про створення перешкод, які спрямовані на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

Тож, наголошують, що за поширення відповідної інформації передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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Нагадаємо, на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Кривого Рогу Дніпропетровської області помер військовозобов'язаний.

Днями у Львові двоє поліцейських під наглядом ТЦК силою заштовхали чоловіка у авто.