В Твиттере заметили спам-атаки на украинские и западные СМИ с призывом о перемирии с РФ

Иллюстративное фото: The Insider

В Twitter массово стали распространяться материалы, общая идея которых украинцы должны требовать от своей власти заключить перемирие с Россией. При этом информ-атака была направлена как на украинские, так и на западные СМИ.

Об этом сообщает The Insider.

Читайте также:

Атака на прессу

Старт спам-атаки прошел 25 октября. В течение нескольких часов твиты публиковались с очень высокой скоростью – 2,5 твита в минуту. Материалы распространяются на фейковых сайтах известных изданий. Параллельно с этим в городах Украины внезапно прошли пикеты "За демобилизацию", на которые вышли женщины с одинаковыми транспарантами.

Фрагмент митинга. Источник: The Insider

Часть публикаций — ссылка на несколько заметок, размещенных на сайтах-подделках известных украинских медиа. Темы материалов: "поражение Украины близко"; "Израиль оттянет всю военную помощь"; "людей отправляют на убой ради сохранения власти", и так далее.

Примеры фейков. Источник: The Insider

Более того, колонки о неминуемом поражении Украины публикуются на клонах авторитетных западных изданий — подробных версиях Spiegel, Welt, Fox News, Le Parisien, Walla и других. Ссылки в твитах ведут на сайты-прокладки, с которых пересылают на сайт-клон.

Сайт-клон Spiegel. Источник: The Insider

Сайт-клон Spiegel. Источник: The Insider

В материале сообщается, что публикация твитов с такой скоростью и в таком количестве говорит о том, что этот процесс автоматизирован.

Признаки работы ГРУ

Авторы отмечают, что именно по такой методике работает российское ГРУ. Именно они практикуют фишинговые атаки из-за подробных информ-ресурсов ведущих мировых СМИ много лет.

Признаки причастности ГРУ:

украинским журналистам нет смысла размещать материалы на сторонних сайтах;

аккаунты, совершавшие такие публикации, подписаны на казахстанские СМИ и органы власти. То есть создавались либо с казахстанским подрядчиком, либо под VPN с выходом в Казахстане.

В подписках в таких аккаунтах обычно 3 аккаунта, третий — аккаунт владельца Twitter Илона Маска. Именно на него предлагает подписаться соцсети новым пользователям сразу после регистрации. Сами аккаунты, как сообщается, появились в соцсети в сентябре-октябре 2023 года.

Напомним, что ранее Twitter признали самым большим источником российской дезинформации. В свою очередь владелец соцсети Илон Маск хочет превратить ее в сайт знакомств и цифровой банк.