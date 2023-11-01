У Твіттері помітили спам-атаки на українські та західні ЗМІ з закликом про перемир'я з РФ

Ілюстративне фото: The Insider

У Twitter масово стали поширюватися матеріали, спільна ідея яких — українці повинні вимагати від своєї влади укласти перемир'я з Росією. При цьому інформ-атака була спрямована, як на українські, так і на західні ЗМІ.

Про це повідомляє The Insider.

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Атака на пресу

Старт спам-атаки відбувся 25 жовтня. Протягом кількох годин твіти публікувалися з дуже високою швидкістю — 2,5 твітів на хвилину. Матеріали розповсюджуються на фейкових сайтах відомих видань. Паралельно з цим у містах України раптово та одночасно пройшли пікети "За демобілізацію", на які вийшли жінки з однаковими транспарантами.

Фрагмент мітингу. Джерело: The Insider

Частина публікацій — посилання на кілька нотаток, розміщених на сайтах-підробках відомих українських медіа. Теми матеріалів: "поразка України близько"; "Ізраїль відтягне всю військову допомогу"; "людей відправляють на забій задля збереження влади", і так далі.

Приклади фейків. Джерело: The Insider

Ба більше, колонки про неминучу поразку України публікуються на клонах авторитетних західних видань — підробних версіях Spiegel, Welt, Fox News, Le Parisien, Walla та інших. Посилання у твітах ведуть на сайти-прокладки, з яких пересилають на сайт-клон.

Сайт-клон Spiegel. Джерело: The Insider

Сайт-клон Spiegel. Джерело: The Insider

В матеріалі повідомляється, що публікація твітів з такою швидкістю і в такій кількості говорить про те, що це процес автоматизований.

Ознаки роботи ГРУ

Автори відзначають, що саме за такою методикою працює російське ГРУ. Саме вони практикують фішингові атаки через підробні інформресурси провідних світових ЗМІ багато років.

Ознаки причетності ГРУ:

українським журналістам немає сенсу розміщувати матеріали на сторонніх сайтах;

акаунти, які робили такі публікації, підписані на казахстанські ЗМІ та органи влади. Тобто, створювалися казахстанським підрядником або під VPN із виходом у Казахстані.

Загалом у підписках в таких акаунтах зазвичай 3 акаунти, третій — акаунт власника Twitter Ілона Маска. Саме на нього пропонує підписатися соцмережа новим користувачам одразу після реєстрації. Самі облікові записи, як повідомляється, з'явилися в соцмережі у вересні-жовтні 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Twitter визнали найбільшим джерелом російської дезінформації. Натомість власник соцмережі Ілон Маск хоче перетворити її на сайт знайомств та цифровий банк.