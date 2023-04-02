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В войсках рф кадровые перестановки: ISW объяснил, почему с должностей "слетают" генералы

2 апреля 2023 07:38
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Командование ВДВ изменится
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

На утро 2 апреля предположения об изменениях российского военного командования, вероятно, указывают на то, что россия скоро может изменить свое высшее военное командование из-за неудачного зимнего наступления. Военные блоггеры россии отозвало командование.

Об этом информирует ISW.

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Сообщается, что 1 апреля российские военные блогеры заявили, что 30 марта Минобороны россии отозвало командующего Воздушно-десантными войсками рф генерал-полковника Михаила Теплинского из отпуска, которого 13 января Минобороны россии заменило его генерал-лейтенантом Олегом Макаревичем.

Минобороны россии никогда не подтверждало увольнение Теплинского, и вполне вероятно, что Минобороны отправило его в отпуск, чтобы отозвать его для командования ВДВ, если сочтет нужным.

Военные блогеры россии утверждали, что Теплинский немедленно вылетел в штаб российской объединенной группировки в Ростове-на-Дону Краснодарского края, чтобы принять командование ВДВ, и что он уже планирует предстоящие операции. Один военный блогер утверждал, что начальник Генштаба Сухопутных войск и бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин летел вместе с Теплинским в штаб объединенной группировки.

Министерство обороны россии заменило Лапина генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым в должности командующего CMD 17 февраля после интенсивной публичной критики Лапина за его управление линией Сватово-Кременная осенью 2022 года. Но восстановится ли Лапин на роль командующего силами в Украине.

С 27 марта российские источники предполагали, что Минобороны россии также недавно уволило командующего Восточным военным округом генерал-полковника Рустама Мурадова в ответ на интенсивную критику его командования из-за значительных потерь в наступательных операциях под Угледаром в начале 2023 года.

Напомним, что 1 апреля, государство-агрессор россия начало председательствовать в Совбезе ООН. Совбез ООН отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-член. Апрель — месяц председательства россии.

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