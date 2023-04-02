У військах рф кадрові перестановки: ISW пояснив, чому з посад "злітають" генерали та полковники

Командування ВДВ зміниться

Станом на ранок 2 квітня припущення про зміни російського військового командування, ймовірно, вказують на те, що росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ. Військові блогери росії відкликало командування.

Про це інформує ISW.

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Повідомляється, що 1 квітня російські мілблогери заявили, що 30 березня Міноборони росії відкликало командувача Повітряно-десантними військами рф генерал-полковника Михайла Теплінського з відпустки після того, як 13 січня Міноборони росії замінило його генерал-лейтенантом Олегом Макаревичем.

Міноборони росії ніколи не підтверджувало звільнення Теплінського, і цілком імовірно, що Міноборони відправило його у відпустку, щоб відкликати його для командування ВДВ, коли вважатиме за потрібне.

Військові блогери росії стверджували, що Теплінський негайно вилетів до штабу російського об’єднаного угруповання в Ростові-на-Дону Краснодарського краю, щоб прийняти командування ВДВ, і що він уже планує майбутні операції. Один мілблогер стверджував, що начальник Генштабу Сухопутних військ і колишній командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін летів разом з Теплінським до штабу об'єднаного угруповання.

Міністерство оборони росії замінило Лапіна на генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева на посаді командувача CMD 17 лютого після інтенсивної публічної критики Лапіна за його управління лінією Сватове-Кремінна восени 2022 року. Але чи відновить Лапін роль командувача силами в Україні.

З 27 березня російські джерела припускали, що Міноборони росії також нещодавно звільнило командувача Східним військовим округом генерал-полковника Рустама Мурадова у відповідь на інтенсивну критику його командування через значні втрати в наступальних операціях під Вугледаром на початку 2023 року.

Нагадаємо, що 1 квітня, держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Радбез ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена. Квітень — місяць головування росії.