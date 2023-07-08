В Воронеже и Белгороде прозвучали мощные взрывы: что известно

Взрывы в России. Фото: росСМИ

В ночь на 8 июля, в западной части города Воронеж в России раздались звуки, похожие на взрывы. До этого жители поселка Дмитриевка якобы заметили беспилотник, движущийся в направлении областного центра.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что силами ПВО были уничтожены два дрона. Также он сообщил, что люди и инфраструктура не пострадали.

Взрывы в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на город Шебекино был совершен обстрел из системы залпового огня "Град" в ночь на 8 июля.

"Один из снарядов ударил по территории центрального рынка, что вызвало пожар. Помимо этого, огонь охватил овощной склад и автомобиль", — сказал он и добавил, что предварительно жертв нет.

Напомним, что в Самарской области РФ раздался мощный взрыв на заводе. Есть погибшие и раненые.

Сообщается, что взрыв прогремел в результате демонтажа технического трубопровода. Пожара после этого не было. В российском МЧС отметили, что в результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

Также мы сообщали, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.