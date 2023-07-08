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У Воронежі та Бєлгороді пролунали потужні вибухи: що відомо

8 липня 2023 11:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Воронежі та Бєлгороді пролунали потужні вибухи: що відомо
Вибухи у Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 8 липня в західній частині міста Воронеж у Росії пролунали звуки, схожі на вибухи. До цього мешканці селища Дмитрівка нібито помітили безпілотник, що рухається у напрямку до обласного центру.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибухи у Воронежі

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджує, що силами ППО було знищено два дрони. Також він повідомив, що люди та інфраструктура не постраждали.

Вибухи у Бєлгороді

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на місто Шебекіно було здійснено обстріл із системи залпового вогню "Град" у ніч проти 8 липня.

"Один зі снарядів вдарив по території центрального ринку, що викликало пожежу. Крім цього, вогонь охопив овочевий склад та автомобіль", сказав він і додав, що попередньо жертв немає.

Нагадаємо, що у Самарській області РФ пролунав потужний вибух на заводі. Є загиблі та поранені.

Повідомляється, що вибух пролунав унаслідок демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після цього не було. У російському МНС зазначили, що в результаті загинули шестеро людей, ще двоє отримали поранення.

Також ми повідомляли, що російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо щонайменше про одне влучання, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.

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