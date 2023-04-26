В Запорожье слышны взрывы: жителей просят находиться в укрытиях

В Запорожье слышали взрывы и звуки дронов. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Запорожье и области объявлена воздушная тревога. В городе раздались звуки взрывов.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!" — отметил руководитель Запорожской ОВА.

Заметим, что на Днепропетровщине есть сбитие воздушных целей. На это намекнул Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram.

Напомним, в Белгородской области россияне жалуются на "обстрелы". На этот раз там пять деревень остались без света.