В Запорожье слышны взрывы: жителей просят находиться в укрытиях
В Запорожье и области объявлена воздушная тревога. В городе раздались звуки взрывов.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!" — отметил руководитель Запорожской ОВА.
Заметим, что на Днепропетровщине есть сбитие воздушных целей. На это намекнул Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram.
Напомним, в Белгородской области россияне жалуются на "обстрелы". На этот раз там пять деревень остались без света.