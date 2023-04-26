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У Запоріжжі чути вибухи: мешканців просять перебувати в укриттях

26 квітня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Запоріжжі чути вибухи: мешканців просять перебувати в укриттях
У Запоріжжі чули вибухи та звуки дронів. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Запоріжжі та області оголошена повітряна тривога. У місті пролунали звуки вибухів.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.  

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"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України!", — зазначив керівник Запорізької ОВА.

Зауважимо, на Дніпропетровщині є збиття повітряних цілей. На це натякнув Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Нагадаємо, у Бєлгородській області росіяни скаржаться на "обстріли". Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла.

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