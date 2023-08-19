В Запорожье очень громко: РФ атакует регион
19 августа 2023 04:23
обновлено: 04:28
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
Ночью, 19 августа, Россия обстреливала Запорожье, вероятно, ракетами С-300. Воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины, есть угроза удара БпЛА, а также применение баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 04:25. По данным местных пабликов, в Запорожье слышен ряд мощных взрывов. до этого была информация о запусках С-300.
Обновлено 04:27. Воздушная тревога охватила большее количество областей. Так, "покраснели" еще восточные и центральные регионы.
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