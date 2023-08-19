У Запоріжжі дуже гучно: РФ атакує регіон
19 серпня 2023 04:23
оновлено: 04:28
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
Вночі, 19 серпня, Росія обстрілювала Запоріжжя ймовірно ракетами С-300. Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, є загроза удару БпЛА, а також застосування балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 04:25. За даними місцевих пабліків, у Запоріжжі чути низку сильних вибухів. перед цим була інформація про запуски С-300.
Оновлено 04:27. Повітряна тривога охопила більшу кількість областей. Так, "почервоніли" ще східні та центральні регіони.
Оновлюється...