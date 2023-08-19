У Запоріжжі дуже гучно: РФ атакує регіон

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Вночі, 19 серпня, Росія обстрілювала Запоріжжя ймовірно ракетами С-300. Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, є загроза удару БпЛА, а також застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 04:25. За даними місцевих пабліків, у Запоріжжі чути низку сильних вибухів. перед цим була інформація про запуски С-300.

Оновлено 04:27. Повітряна тривога охопила більшу кількість областей. Так, "почервоніли" ще східні та центральні регіони.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...