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В Запорожье и Херсоне слышны взрывы — что известно

27 марта 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье и Херсоне слышны взрывы — что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье был слышен взрыв. Также сообщается о взрывах в Херсоне. Пока их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщают Telegram-каналы в среду, 27 марта.

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Сообщения о взрывах в Запорожье и Херсоне. Фото: скриншот

Взрывы в Запорожье и Херсоне

В Запорожье и Херсоне были слышны взрывы. Пока ситуация неизвестна. О последствиях этих взрывов, как и об их причинах, будет сообщено позже.

Ранее воздушные силы Украины предупреждали об активности вражеской авиации и связанном с этим риске ракетного удара со стороны россиян.

тревога
Предупреждение об активности вражеской авиации. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога сохраняется в семи областях. Военные призывают гражданских жителей находиться в укрытиях.

Напомним, что вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами. Разрушений испытал Дворец спорта и жилые дома в Приморском районе города. В зданиях вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать в парковке.

Также мы писали о том, что в ночь на 24 марта вражеская армия атаковала Николаевскую область с применением разного типа вооружения. К счастью, жертв среди населения нет.

Херсон
взрыв
Запорожье
Украина
оккупанты
ракетный удар

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